Глава фонда "Защитники Отечества" рассказала Путину об итогах работы за 10 месяцев
Цивилёва: Фонд "Защитники Отечества" получил 910 тысяч обращений с начала работы
Фонд "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников спецоперации (СВО), за 10 месяцев своей работы принял 910 тысяч обращений. Об этом рассказала глава фонда Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она напомнила, что филиалы фонда были открыты с 1 июня 2023 года во всех регионах страны.
Владимир Путин провёл встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"С 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения", — сказала Цивилёва, отметив, что 780 тысяч обращений были уже решены.
Она добавила, что юридически фонд работает с демобилизованными, военными, уволенными из ВС и членами семей погибших бойцов СВО, но при этом более 70% обращений поступает от действующих военнослужащих и их родных.
Фонд "Защитники Отечества", напомним, создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Как писал Life.ru, Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества", теперь организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Как отметила Анна Цивилёва, фонд получил возможность обеспечить нуждающихся современными протезами.
В марте Анна Цивилёва стала гостьей ток-шоу "Дайте сказать!". В выпуске она, в частности, рассказала, что в фонд "Защитники Отечества" за психологической помощью обратилось 26 тысяч человек, и подчеркнула, что просить о поддержке не стыдно.