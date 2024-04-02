Глава фонда "Защитники Отечества" рассказала Путину об итогах работы за 10 месяцев

Фонд "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников спецоперации (СВО), за 10 месяцев своей работы принял 910 тысяч обращений. Об этом рассказала глава фонда Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она напомнила, что филиалы фонда были открыты с 1 июня 2023 года во всех регионах страны.

Владимир Путин провёл встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"С 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения", — сказала Цивилёва, отметив, что 780 тысяч обращений были уже решены.

Она добавила, что юридически фонд работает с демобилизованными, военными, уволенными из ВС и членами семей погибших бойцов СВО, но при этом более 70% обращений поступает от действующих военнослужащих и их родных.