Удостоверения ветеранов боевых действий получили уже 12 тысяч добровольцев

На сегодняшний день уже 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фонд "Защитники Отечества", напомним, создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Как писал Life.ru, Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества", теперь организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Как отметила Анна Цивилёва, фонд получил возможность обеспечить нуждающихся современными протезами.