Удостоверения ветеранов боевых действий получили уже 12 тысяч добровольцев
Цивилёва: 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий
На сегодняшний день уже 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, шесть тысяч жителей ЛНР и ДНР получили удостоверения членов семей погибших", — отметила она на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение статуса ветерана боевых действий. Теперь для этого больше не нужна копия контракта.
Фонд "Защитники Отечества", напомним, создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан в апреле 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Как писал Life.ru, Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества", теперь организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату. Как отметила Анна Цивилёва, фонд получил возможность обеспечить нуждающихся современными протезами.
В марте Анна Цивилёва стала гостьей ток-шоу "Дайте сказать!". В выпуске она, в частности, рассказала, что в фонд "Защитники Отечества" за психологической помощью обратилось 26 тысяч человек, и подчеркнула, что просить о поддержке не стыдно.
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