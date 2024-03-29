Для получения статуса ветерана боевых действий больше не нужна копия контракта
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, убрав из списка необходимых для этого документов контракт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В России упрощён порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — поясняется на сайте правительства.
Согласно изменениям, копия контракта больше не является обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Для их присвоения будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой. Новый порядок касается и бойцов СВО, которые утратили контракты из-за боевых действий или не смогли их правильно оформить.
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