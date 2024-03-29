Для получения статуса ветерана боевых действий больше не нужна копия контракта

Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, убрав из списка необходимых для этого документов контракт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В России упрощён порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", — поясняется на сайте правительства.