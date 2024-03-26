Краснов: Статус ветерана боевых действий получили более 300 тыс. участников СВО

Статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч участников спецоперации, сообщил в ходе итоговой коллегии Генпрокуратуры глава надзорного органа Игорь Краснов. По его словам, прокуроры обеспечивали права и социальные гарантии всех бойцов и их семей, а поступающие от них обращения позволили выявить пробелы в законе и работе ответственных ведомств. Благодаря принятым мерам многие проблемы оперативно устранялись.

"Оптимизирован механизм присвоения статуса ветерана боевых действий, его получили более 300 тысяч военнослужащих. Упрощена выплата надбавок к денежному довольствию за участие в СВО. Расширен круг мер поддержки, введён порядок их беззаявительного предоставления. Восстановлены права свыше 140 тысяч граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение", — уточнил Краснов.

Генпрокурор добавил, что в нынешней ситуации от территориальных и военных прокуроров требуется организовать надзор так, чтобы решение конкретных проблем обязательно сопровождалось устранением причин таких нарушений.