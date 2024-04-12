"Движение первых" приняло участие в акциях и мероприятиях ко Дню космонавтики

Школьники и студенты по всей стране присоединились к всероссийским акциям, марафонам и мероприятиям "Движения первых", посвященных Дню космонавтики. Активности помогли ребятам ближе познакомиться с достижениями России в космической области, а также привлекли их к изучению космоса. В разных регионах Первые встретились с космонавтами, посетили космические музеи, устроили праздничные флешмобы, возложили цветы к мемориалам и сыграли в тематические викторины и квесты. За несколько дней в активностях Движения приняли участие более 150 тысяч человек

"День космонавтики – особый день для участников "Движения первых". Он отражает преемственность поколений очевидцев первого полета человека в Космос и нового поколения молодых первооткрывателей. Участники Движения запустили Всероссийскую акцию "Первые в космосе", которая объединила более 150 тысяч юных популяризаторов космических достижений нашей страны. Ребята рассказывают сверстникам о подготовке и проведении полёта Юрия Гагарина в школах и колледжах, на личных страницах и в цифровых сообществах первичных отделений, коллективных участников Движения Первых. Подвиг первого космонавта планеты, гениальных советских конструкторов и изобретателей вдохновляет Первых на развитие в сфере науки и технологий, является для них нравственным ориентиром в поиске своего предназначения", – отметил председатель Правления "Движения первых" Григорий Гуров.

"Движение первых" направлено на сохранение исторической памяти, оно приобщает детей к культуре и знакомит с достижениями России. Участники Движения понимают, что строить будущее можно только уважая прошлое. По этой причине Первых объединяет чувство гордости за свою страну и своих героев, желание приносить пользу обществу и окружающему миру. Так у молодого поколения России формируется стремление к исследовательской и творческой деятельности.









Самым масштабным проектом, который охватил всю страну, стала акция "Первые в космосе". С 8 по 12 апреля участники Движения проводили тематические мероприятия, посвященные 63-летию полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятия прошли в разных форматах: классные часы, беседы, лекции, викторины, обсуждения и дискуссии.

Например, в Тверской области школьники по видеосвязи пообщались с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Корсаковым. На малой родине он получил образование и решил посвятить жизнь космосу. Космонавт раскрыл слушателям секреты своей работы и ответил на интересующие молодое поколение вопросы. А в Пензенской области Первые побывали на фотовыставке в планетарии. В "Звездном зале" активисты прослушали лекцию "Я и астрофотография" и увидели фотографии звездного неба. Участники Движения получили возможность погрузиться в удивительный мир астрофотографии и астрономии, благодаря этому ребята смогли расширить свои знания.

"Никогда не забудет человечество тот апрельский день 1961 года, когда наш соотечественник и земляк Юрий Гагарин первым в мире открыл дорогу в космос. Он произнёс ставшую крылатой фразу: "Поехали!", и по сей день спутники и ракеты, посланные с Земли, бороздят космос, множество космической техники побывало на Луне и Марсе! В День космонавтики мы организовали конкурс эрудитов в форме популярной телевизионной передачи "Своя игр"». Мы в игровой форме соревновались в знаниях о великих космонавтах и ученых этой области, вспоминали строение Солнечной системы и многое другое. Благодаря Движению Первых все получили большой заряд энергии и огромный багаж знаний", – поделилась Светлана Баблюк из Смоленской области.

В преддверии Дня космонавтики Движение Первых совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" запустило флешмоб "Поехали!". С конца марта участники первичных отделений в разных регионах выстраивались в разные космические символы и снимали атмосферное видео с высоты птичьего полета. Чаще всего Первые изображали спутники, планеты, ракеты и число "63". Участвуя во флешмобе, школьники передавали эстафету в другой регион, что показало единство и дружбу молодёжи по всей стране.

Также Движение запустило многосерийный ценностно-ориентированный веб-сериал для российских школьников и студентов в рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном". Сезон открыл выпуск, посвященный Дню космонавтики. Главные роли исполнили сами участники Движения вместе с актером, режиссером главных картин о космосе последних лет "Салют-7" и "Вызов" Климом Шипенко.

Сюжет первой серии фильма строится на встрече семиклассника Димы, мечтающего стать космонавтом, и его друзей с Климом Шипенко. Рассказ режиссера о космосе и о своем опыте приводит мальчика к выводу о том, что его мечта может воплотиться в реальность, главное – целенаправленно и упорно идти к ней, не обращая внимания на тех, кто говорит, что это невозможно.