"Движение первых" приняло участие в акциях и мероприятиях ко Дню космонавтики
Школьники и студенты по всей стране присоединились к всероссийским акциям, марафонам и мероприятиям "Движения первых", посвященных Дню космонавтики. Активности помогли ребятам ближе познакомиться с достижениями России в космической области, а также привлекли их к изучению космоса. В разных регионах Первые встретились с космонавтами, посетили космические музеи, устроили праздничные флешмобы, возложили цветы к мемориалам и сыграли в тематические викторины и квесты. За несколько дней в активностях Движения приняли участие более 150 тысяч человек
"День космонавтики – особый день для участников "Движения первых". Он отражает преемственность поколений очевидцев первого полета человека в Космос и нового поколения молодых первооткрывателей. Участники Движения запустили Всероссийскую акцию "Первые в космосе", которая объединила более 150 тысяч юных популяризаторов космических достижений нашей страны. Ребята рассказывают сверстникам о подготовке и проведении полёта Юрия Гагарина в школах и колледжах, на личных страницах и в цифровых сообществах первичных отделений, коллективных участников Движения Первых. Подвиг первого космонавта планеты, гениальных советских конструкторов и изобретателей вдохновляет Первых на развитие в сфере науки и технологий, является для них нравственным ориентиром в поиске своего предназначения", – отметил председатель Правления "Движения первых" Григорий Гуров.
"Движение первых" направлено на сохранение исторической памяти, оно приобщает детей к культуре и знакомит с достижениями России. Участники Движения понимают, что строить будущее можно только уважая прошлое. По этой причине Первых объединяет чувство гордости за свою страну и своих героев, желание приносить пользу обществу и окружающему миру. Так у молодого поколения России формируется стремление к исследовательской и творческой деятельности.
Самым масштабным проектом, который охватил всю страну, стала акция "Первые в космосе". С 8 по 12 апреля участники Движения проводили тематические мероприятия, посвященные 63-летию полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятия прошли в разных форматах: классные часы, беседы, лекции, викторины, обсуждения и дискуссии.
Например, в Тверской области школьники по видеосвязи пообщались с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Корсаковым. На малой родине он получил образование и решил посвятить жизнь космосу. Космонавт раскрыл слушателям секреты своей работы и ответил на интересующие молодое поколение вопросы. А в Пензенской области Первые побывали на фотовыставке в планетарии. В "Звездном зале" активисты прослушали лекцию "Я и астрофотография" и увидели фотографии звездного неба. Участники Движения получили возможность погрузиться в удивительный мир астрофотографии и астрономии, благодаря этому ребята смогли расширить свои знания.
"Никогда не забудет человечество тот апрельский день 1961 года, когда наш соотечественник и земляк Юрий Гагарин первым в мире открыл дорогу в космос. Он произнёс ставшую крылатой фразу: "Поехали!", и по сей день спутники и ракеты, посланные с Земли, бороздят космос, множество космической техники побывало на Луне и Марсе! В День космонавтики мы организовали конкурс эрудитов в форме популярной телевизионной передачи "Своя игр"». Мы в игровой форме соревновались в знаниях о великих космонавтах и ученых этой области, вспоминали строение Солнечной системы и многое другое. Благодаря Движению Первых все получили большой заряд энергии и огромный багаж знаний", – поделилась Светлана Баблюк из Смоленской области.
В преддверии Дня космонавтики Движение Первых совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" запустило флешмоб "Поехали!". С конца марта участники первичных отделений в разных регионах выстраивались в разные космические символы и снимали атмосферное видео с высоты птичьего полета. Чаще всего Первые изображали спутники, планеты, ракеты и число "63". Участвуя во флешмобе, школьники передавали эстафету в другой регион, что показало единство и дружбу молодёжи по всей стране.
Также Движение запустило многосерийный ценностно-ориентированный веб-сериал для российских школьников и студентов в рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном". Сезон открыл выпуск, посвященный Дню космонавтики. Главные роли исполнили сами участники Движения вместе с актером, режиссером главных картин о космосе последних лет "Салют-7" и "Вызов" Климом Шипенко.
Сюжет первой серии фильма строится на встрече семиклассника Димы, мечтающего стать космонавтом, и его друзей с Климом Шипенко. Рассказ режиссера о космосе и о своем опыте приводит мальчика к выводу о том, что его мечта может воплотиться в реальность, главное – целенаправленно и упорно идти к ней, не обращая внимания на тех, кто говорит, что это невозможно.
Напомним, что "Движение первых" было образовано по личному распоряжению президента России Владимира Путина. Его деятельность направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, учащиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.
"Движение первых"