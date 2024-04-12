Навсегда первые: День космонавтики — праздник, который нас объединяет День космонавтики — праздник, посвящённый первому полёту человека в космос. Когда отмечают День космонавтики, каковы история и традиции этого праздника, а также кто его отмечает — читайте в материале Life.ru. 11 апреля, 21:00 Памятник первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину на ВДНХ. 12 апреля 1961 года он открыл человечеству дорогу в космос. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Каждый год в России отмечают знаменательное событие — День космонавтики, который связан с первым полётом в космос, совершённым Юрием Гагариным. Когда отмечают этот праздник в нашей стране, какова его история и как самому стать космонавтом — узнаем прямо сейчас!

Когда отмечают День космонавтики

12 апреля был совершён первый полёт человека в космос, поэтому именно в этот день и празднуется День космонавтики в России. Дата фиксированная, из года в год не меняется.

1961 год первый человек в космосе Юрий Гагарин / 1961 — First Man in Space Yuri Gagarin. Видео © YouTube / Роскосмос ТВ

История праздника

12 апреля 1961 года был совершён первый в мире полёт человека в космос. В 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток". Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Продолжительность полёта — 1 час 48 минут. После одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат сел в Саратовской области. На высоте нескольких километров от поверхности космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин в 10:55 мск. Первый полёт человека в космос имел важнейшее значение для дальнейшего развития космонавтики и всего человечества.

День космонавтики был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Идею этого праздника выдвинул Герман Титов — второй советский космонавт. Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" это событие было закреплено и включено в число памятных дат РФ.

На конференции Международной авиационной федерации, прошедшей в 1968 году, было принято решение присвоить Дню космонавтики статус международного и впредь называть "Всемирный день авиации и космонавтики", а в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Ведь именно в этот день, в 1961 году, в космос был отправлен первый человек, о котором заговорил весь мир, и до сих пор каждый школьник и взрослый помнят его — Юрий Гагарин.

Энциклопедия «Космонавты». Космонавт № 1. Юрий Гагарин. Видео © YouTube / Роскосмос ТВ

Традиции праздника

В День космонавтики отмечается Юрьева ночь, или Ночь Юрия, — международное событие, посвящённое памяти Юрия Гагарина. Во время этого мероприятия проводятся фестивали и выставки космической техники, научные конференции, телемосты, лекции и дискуссии. В кинотеатрах показывают фильмы о космосе, а в ночных клубах организуются вечеринки на космическую тематику.

Кто отмечает День космонавтики

Космонавты, инженеры и разработчики пилотируемых технологий, сопровождающий персонал, научные сотрудники, военные, участвующие в оборонных и разведывательных космических программах, работники авиационных и ракетных предприятий, студенты, преподаватели и выпускники вузов, связанных с аэрокосмической техникой и космосом, отмечают данный праздник.

День космонавтики в США

В Соединённых Штатах лишь энтузиасты и романтики отмечают Всемирный день космонавтики 12 апреля. Настоящим праздником американцы считают 20 июля — день высадки Нила Армстронга на Луну. 20 февраля отмечается первый полёт американцев в космос, а 5 мая вспоминают о первом суборбитальном полёте гражданина США.

Как стать космонавтом

Профессия космонавта не входит в число широко распространённых. Эти люди проходят строгое отборочное испытание и занимаются интенсивной подготовкой. Космонавтами могут стать представители различных профессий, включая учёных, пилотов, инженеров, физиков, врачей, биологов и других экспертов. Одни из самых важных критериев — это хорошая физическая форма, вес, рост, высшее образование, отсутствие хронических заболеваний, а также знание английского языка. Обучение для полёта в космос занимает примерно полтора года, а многие космонавты вынуждены ждать первого полёта 5–10 лет.

Критерии для желающих стать космонавтами. Фото © "Роскосмос"

Критерии для желающих стать космонавтами. Фото © "Роскосмос"

При старте открытого набора "Роскосмоса" подать заявку может любой гражданин России в возрасте до 35 лет, но около четверти заявителей отсеиваются уже на первом этапе. Затем проходят проверка физической подготовки и собеседование для выбранных кандидатов. Для прошедших очный тур предусмотрено двухлетнее обучение, после которого космонавты сдают экзамены и получают квалификацию.

В 2023 году в России стартовал четвёртый открытый отбор в отряд космонавтов. Ранее, в 2012 году, были отобраны восемь кандидатов в космонавты, в 2018 году — тоже восемь, в 2021 году — четыре. Сейчас в отряде космонавтов "Роскосмоса" 26 человек.

Авторы Александра Вишнякова Андрей Ананьев Марина Калегина