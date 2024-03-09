"Солнечный человек": Товарищ Гагарина рассказал о знакомстве с легендарным космонавтом

Полковник ВВС в отставке Валентин Петров, лично знавший Юрия Гагарина, поделился воспоминаниями о первом в истории космонавте. По словам офицера, тот называл его школьным другом, хотя они познакомились уже в 1960 году. Свёл их космонавт Герман Титов.

"Юра меня покорил своим обликом, солнечный человек. Когда ему меня представил Герман, он говорит: "Подожди, фамилия что-то мне твоя знакома, Петров? А имя не Валентин?.. Ну вот, Герман, мой школьный друг опять со мной", — сказал собеседник телеканала "Звезда".

Выяснилось, что в школе космонавт сидел за одной партой с полным тёзкой Валентина Петрова, поэтому он начал называть полковника своим школьным другом, и многих это удивляло. А когда Гагарин полетел в космос, собеседник издания от восторга всем заявил, что ему повезло узнать космонавта ещё до полёта.

Также Петров вспомнил один курьёзный случай с Гагариным: в апреле 1966 года, когда на партийном съезде пионеры должны были вручить цветы членам президиума, ребята вместо этого выбежали и, заметив космонавта, отдали все букеты ему. Тот улыбаясь начал раздавать их присутствующим.