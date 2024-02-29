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29 февраля, 19:05

"Это бред": Российские космонавты возмутились товарами, которые носят имя Гагарина

Космонавт Корниенко высказался против выпуска ботинок под брендом "Юрий Гагарин"

Юрий Гагарин. Обложка © ТАСС / А. Алексеев

Юрий Гагарин. Обложка © ТАСС / А. Алексеев

Лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко заявил, что под брендом "Юрий Гагарин" не стоит выпускать нижнее бельё и носки. Он отметил, что имя легендарного космонавта больше подойдёт другим товарам — к примеру, высотному костюму или самолёту.

"Тут морально-этическая сторона имеет большое значение. Мне кажется, для ботинок не стоит использовать имя Юрия Гагарина, а для высотного комбинезона или нового типа двигателя, марки самолёта. Стоит очень избирательно и тонко подходить к продукции, которая будет иметь такую марку. Нижнее бельё, наверное, не стоит выпускать под брендом? Это бред", приводит его слова "Газета.ru".

По его мнению, перечень такой продукции должен быть весьма коротким, поскольку не стоит называть ботинки именем великого человека. Однако лётчик-космонавт Андрей Борисенко не увидел недоброго посыла в использовании имени Гагарина для более широкого ассортимента вещей. Главное, как считает он, чтобы было сделано качественно.

"Лично я думаю, что если этот бренд будут использовать для товаров, которые имеют очень хорошее качество, отвечают здоровому образу жизни, способствуют сохранению здоровья людей, которые будут пользоваться этими товарами, то в этом ничего плохого нет", — поделился своим видением Борисенко.

6 февраля Роспатентом был зарегистрирован новый товарный знак "Юрий Гагарин", правообладателем которого является дочь советского космонавта. Он включает в себя три класса МКТУ: № 9 (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), № 25 (одежда, обувь, головные уборы, нижнее бельё) и № 41 (организация конкурса красоты, обучение гимнастике и дзюдо, услуги оркестров и многое другое).

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А ранее в СМИ появилась информация, что бренд одежды Superdry подал иск в суд за плагиат на "Манчестер Сити". Представителям компании не понравилось, что игроки "горожан" во время тренировки появились в комплектах, на которых размещён логотип безалкогольного пива Asahi Super Dry. В Superdy считают, что отличия в названиях потребитель едва ли заметит.

Владимир Озеров
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