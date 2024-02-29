"Это бред": Российские космонавты возмутились товарами, которые носят имя Гагарина

Лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко заявил, что под брендом "Юрий Гагарин" не стоит выпускать нижнее бельё и носки. Он отметил, что имя легендарного космонавта больше подойдёт другим товарам — к примеру, высотному костюму или самолёту.

"Тут морально-этическая сторона имеет большое значение. Мне кажется, для ботинок не стоит использовать имя Юрия Гагарина, а для высотного комбинезона или нового типа двигателя, марки самолёта. Стоит очень избирательно и тонко подходить к продукции, которая будет иметь такую марку. Нижнее бельё, наверное, не стоит выпускать под брендом? Это бред", — приводит его слова "Газета.ru".

По его мнению, перечень такой продукции должен быть весьма коротким, поскольку не стоит называть ботинки именем великого человека. Однако лётчик-космонавт Андрей Борисенко не увидел недоброго посыла в использовании имени Гагарина для более широкого ассортимента вещей. Главное, как считает он, чтобы было сделано качественно.

"Лично я думаю, что если этот бренд будут использовать для товаров, которые имеют очень хорошее качество, отвечают здоровому образу жизни, способствуют сохранению здоровья людей, которые будут пользоваться этими товарами, то в этом ничего плохого нет", — поделился своим видением Борисенко.

6 февраля Роспатентом был зарегистрирован новый товарный знак "Юрий Гагарин", правообладателем которого является дочь советского космонавта. Он включает в себя три класса МКТУ: № 9 (автоматы для продажи билетов, 3D-очки, 3D-сканеры, банкоматы, видеокамеры, смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, планшеты и другое), № 25 (одежда, обувь, головные уборы, нижнее бельё) и № 41 (организация конкурса красоты, обучение гимнастике и дзюдо, услуги оркестров и многое другое).