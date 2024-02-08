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8 февраля, 08:45

Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара с названием "Руки вверх"

Сергей Жуков через суд заставил иркутский бар "Руки вверх" изменить название

Сергей Жуков засудил иркутский бар из-за названия "Руки вверх". Как пишет SHOT, заведение проводит вечеринки с хитами 90-х, а в 2020 году даже позвало самого певца. Однако в 2022 году артисту, видимо, что-то не понравилось, и он послал на площадку своих представителей, которые насчитали аж пять вывесок, отсылающих к легендарной поп-группе.

Ущерб от каждой таблички оценили в 200 тысяч рублей и пошли в областной Арбитражный суд, который в полном объёме удовлетворил иск Жукова к ООО "ЭРВИКО" за использование товарного знака, обязав коммерсантов выплатить певцу миллион рублей компенсации, 29 тысяч за судебные расходы и сменить название. Теперь бар называется куда проще — РВБ.

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Ранее известный психолог Михаил Лабковский подал в суд из-за незаконной продажи своих книг на Wildberries. По данным Лайфа, он надеется получить за распространение литературы, эксклюзивными права на реализацию которой обладает издательство "Эксмо", 2,86 миллиона рублей.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Матвей Константинов
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