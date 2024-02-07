Ивлеева подала иск на мебельщиков, кинувших её на миллион, но отсудила всего 6 тысяч

Настя Ивлеева выиграла суд у мебельной компании из Санкт-Петербурга. Блогерша заявила, что мебельщики кинули её на миллион рублей при обустройстве гардеробной. Свою правоту звезда "голой вечеринки" отстояла перед российской Фемидой, правда, вернуть миллион ей так и не удалось.

По данным SHOT, Ивлеева повелась на красивые картинки на сайте мебельной компании и заплатила аванс — 1,1 млн рублей. Но после этого мебельщики, с её слов, вдруг испарились — связь с ними оборвалась, а сайт перестал работать. Суд признал правоту телеведущей и обязал мебельщиков вернуть ей ... 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.

Руководитель фирмы, с которой судилась Ивлеева, заявил журналистам, что он изначально был несогласен с претензиями, так как у них просто произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной. Будет ли блогерша оспаривать это решение, неизвестно.