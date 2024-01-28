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28 января, 15:09

С Волочковой взыскали 40 тысяч рублей из-за фото, на котором она справляет нужду под ёлкой

Mash: Экс-солистка "Стрелок" Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей

Анастасия Волочкова показывает, как справляет нужду под ёлочкой. Обложка © ntv.ru / передача "Ты не поверишь!"

Анастасия Волочкова показывает, как справляет нужду под ёлочкой. Обложка © ntv.ru / передача "Ты не поверишь!"

Анастасия Волочкова должна выплатить 40 тысяч рублей экс-солистке "Стрелок" Екатерине Любомской, которую обвиняла в сливе фото, где справляет нужду под ёлкой. По данным Mash, певица написала на свою скандальную соседку заявление за оскорбления.

Сначала Любомская отсудила у балерины 360 тысяч рублей за оскорбления, однако осталась недовольна суммой и затребовала ещё 50 тысяч компенсации за услуги адвоката. Суд удовлетворил просьбу, но лишь частично, присудив ей 40 тысяч.

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Напомним, летом 2021 года по Сети разлетелось фото, на котором Анастасия Волочкова справляет нужду под ёлкой на своём участке. Более того, балерина объявила странный "туалетный" флешмоб. В сливе она обвинила Екатерину Любомскую, отметив в беседе с Лайфом, что не простит её за этот поступок.

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На экс-солистку "Стрелок" завели дело за слив фото писающей под ёлкой Волочковой
Матвей Константинов
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