С Волочковой взыскали 40 тысяч рублей из-за фото, на котором она справляет нужду под ёлкой

Анастасия Волочкова должна выплатить 40 тысяч рублей экс-солистке "Стрелок" Екатерине Любомской, которую обвиняла в сливе фото, где справляет нужду под ёлкой. По данным Mash , певица написала на свою скандальную соседку заявление за оскорбления.

Сначала Любомская отсудила у балерины 360 тысяч рублей за оскорбления, однако осталась недовольна суммой и затребовала ещё 50 тысяч компенсации за услуги адвоката. Суд удовлетворил просьбу, но лишь частично, присудив ей 40 тысяч.