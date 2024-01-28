С Волочковой взыскали 40 тысяч рублей из-за фото, на котором она справляет нужду под ёлкой
Mash: Экс-солистка "Стрелок" Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей
Анастасия Волочкова показывает, как справляет нужду под ёлочкой. Обложка © ntv.ru / передача "Ты не поверишь!"
Анастасия Волочкова должна выплатить 40 тысяч рублей экс-солистке "Стрелок" Екатерине Любомской, которую обвиняла в сливе фото, где справляет нужду под ёлкой. По данным Mash, певица написала на свою скандальную соседку заявление за оскорбления.
Сначала Любомская отсудила у балерины 360 тысяч рублей за оскорбления, однако осталась недовольна суммой и затребовала ещё 50 тысяч компенсации за услуги адвоката. Суд удовлетворил просьбу, но лишь частично, присудив ей 40 тысяч.
Напомним, летом 2021 года по Сети разлетелось фото, на котором Анастасия Волочкова справляет нужду под ёлкой на своём участке. Более того, балерина объявила странный "туалетный" флешмоб. В сливе она обвинила Екатерину Любомскую, отметив в беседе с Лайфом, что не простит её за этот поступок.