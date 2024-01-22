Джигурда назвал имя человека, слившего видео его горячего танца с Волочковой
Джигурда заявил, что видео танца с Волочковой выложил его бывший водитель Ильин
Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Актёр Никита Джигурда на пресс-конференции раскрыл имя человека, который выложил в Сеть нашумевшее видео его горячего танца с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщает корреспондент Лайфа. По словам артиста, это сделал его бывший водитель Евгений Ильин.
Никита Джигурда на пресс-конференции заявил, что его бывший водитель Евгений Ильин выложил эротическое видео с балериной Волочковой. Видео © LIFE
По словам Джигурды, Ильин не хотел брать вину на себя и говорил, что не при делах. В итоге после скандала со слитым видео актёр попросил возбудить уголовное дело в отношении своего бывшего водителя.
"Сегодня заявление подано. Прошу возбудить уголовное дело в отношении Ильина Евгения Александровича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 и частью 2 статьи 137 Уголовного кодекса РФ", — указал Джигурда.
Адвокат артиста Илья Цитренко добавил, что Ильин собирал и распространял сведения без одобрения Волочковой, Джигурды и его супруги, Марины Анисиной. По словам юриста, правоохранительные органы должны провести расследование и дать действиям экс-водителя Джигурды соответствующую оценку.
Напомним, в Сети разгорелся скандал из-за появившегося видео горячего танца Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды, где актёр страстно обнимает свою подругу, а в конце снимает с неё штаны, целует в трусы и даже лапает за причинное место. Сама балерина сначала обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье", однако потом взяла свои слова назад, указав на старого знакомого, ныне проживающего в Прибалтике. Адвокат Волочковой заявлял, что она будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".