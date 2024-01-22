Джигурда назвал имя человека, слившего видео его горячего танца с Волочковой

Актёр Никита Джигурда на пресс-конференции раскрыл имя человека, который выложил в Сеть нашумевшее видео его горячего танца с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщает корреспондент Лайфа. По словам артиста, это сделал его бывший водитель Евгений Ильин.

Никита Джигурда на пресс-конференции заявил, что его бывший водитель Евгений Ильин выложил эротическое видео с балериной Волочковой. Видео © LIFE

По словам Джигурды, Ильин не хотел брать вину на себя и говорил, что не при делах. В итоге после скандала со слитым видео актёр попросил возбудить уголовное дело в отношении своего бывшего водителя.

"Сегодня заявление подано. Прошу возбудить уголовное дело в отношении Ильина Евгения Александровича по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 и частью 2 статьи 137 Уголовного кодекса РФ", — указал Джигурда.