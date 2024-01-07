Бренд одежды подал в суд на "Манчестер Сити" из-за плагиата

Компания возмутилась тем, что "горожане" на тренировочной форме разметили логотип безалкогольного пива Asahi Super Dry. При этом бренд Superdry полагает, что различия между товарными знаками едва могут быть заметны для среднестатистического потребителя. В связи с этим бренд пытается запретить клубу использовать это название. Истец также утверждает, что понёс ущерб, который пока не может оценить.