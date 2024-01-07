Бренд одежды подал в суд на "Манчестер Сити" из-за плагиата
The Telegraph: Бренд одежды Superdry подал в суд на "Манчестер Сити"
Игроки "Манчестер Сити". Обложка © X / Manchester City
Бренд одежды Superdry подал иск против английской команды "Манчестер Сити" за нарушение права на товарный знак. Об этом пишет The Telegraph.
Компания возмутилась тем, что "горожане" на тренировочной форме разметили логотип безалкогольного пива Asahi Super Dry. При этом бренд Superdry полагает, что различия между товарными знаками едва могут быть заметны для среднестатистического потребителя. В связи с этим бренд пытается запретить клубу использовать это название. Истец также утверждает, что понёс ущерб, который пока не может оценить.
Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" в этом году впервые выиграл клубный чемпионат мира. Для "горожан" это уже пятый титул в календарном году: до этого команда Хосепа Гвардиолы стала победителем Лиги чемпионов, чемпионата Англии, Кубка страны и Суперкубка УЕФА.