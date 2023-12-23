"Манчестер Сити" стал первым английским клубом, завоевавшим пять трофеев за год

На стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити", находящемся в Джидде (Саудовская Аравия), в минувшую пятницу завершился финальный матч клубного чемпионата мира 2023 года. В результате английский "Манчестер Сити" нанёс поражение бразильскому "Флуминенсе".

Встреча завершилась с разгромным счётом 4:0 в пользу англичан, за которых на 72-й минуте отметился Фил Фоден, а Хулиан Альварес оформил дубль (1-я и 88-я минуты). Также автоголом на 27-й минуте отличился футболист "Флуминенсе" Нино.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" в этом году впервые выиграл клубный чемпионат мира. Для "горожан" это уже пятый титул в календарном году: до этого команда Хосепа Гвардиолы стала победителем Лиги чемпионов, чемпионата Англии, Кубка страны и Суперкубка УЕФА.