"Манчестер Юнайтед" продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заявил о продаже 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу. Новость сообщили на официальном сайте команды.
Компания Trawlers Limited выкупила 25% акций класса В, а также договорилась о приобретении до 25% акций класса А. Сумма сделки составила 1,52 млрд долларов. Также миллиардер планирует инвестировать 300 млн долларов в стадион "Олд Траффорд". Компания Ineos получит право управления футбольной деятельностью "Юнайтед".
А ранее Лайф рассказывал, что футбольный журнал FourFourTwo выпустил топ самых лучших игроков за всю историю существования английского клуба "Манчестер Юнайтед". К удивлению, в десятку лидеров не попал известный португальский футболист Криштиану Роналду.