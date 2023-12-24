"Манчестер Юнайтед" продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу

Компания Trawlers Limited выкупила 25% акций класса В, а также договорилась о приобретении до 25% акций класса А. Сумма сделки составила 1,52 млрд долларов. Также миллиардер планирует инвестировать 300 млн долларов в стадион "Олд Траффорд". Компания Ineos получит право управления футбольной деятельностью "Юнайтед".