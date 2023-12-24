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24 декабря, 18:40

"Манчестер Юнайтед" продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заявил о продаже 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу. Новость сообщили на официальном сайте команды.

Компания Trawlers Limited выкупила 25% акций класса В, а также договорилась о приобретении до 25% акций класса А. Сумма сделки составила 1,52 млрд долларов. Также миллиардер планирует инвестировать 300 млн долларов в стадион "Олд Траффорд". Компания Ineos получит право управления футбольной деятельностью "Юнайтед".

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А ранее Лайф рассказывал, что футбольный журнал FourFourTwo выпустил топ самых лучших игроков за всю историю существования английского клуба "Манчестер Юнайтед". К удивлению, в десятку лидеров не попал известный португальский футболист Криштиану Роналду.

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Х / Manchester United

Александра Мышляева
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