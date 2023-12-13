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12 декабря, 22:03

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" и остался без плей-офф еврокубков

Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и не сумел выйти в плей-офф. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч на 71-й минуте забил Кингсли Коман.

"Бавария" набрала 16 очков и уже обеспечила себе первое место в группе А. В другом матче квартета "Копенгаген" дома победил "Галатасарай" (1:0) и со второго места пробился в плей-офф Лиги чемпионов. "МЮ" с четырьмя баллами оказался на четвёртом месте и не смог выйти в еврокубковую весну — в Лигу Европы отправится турецкий клуб.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Црвена Звезда" побила рекорд "Реала" по количеству беспроигрышных домашних матчей. Клуб из Белграда не проигрывает с 30 апреля 2017 года, серия насчитывает уже 110 побед и 12 ничьих.

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X / Manchester United

Артур Лапсаков
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