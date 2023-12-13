"Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" и остался без плей-офф еврокубков
Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и не сумел выйти в плей-офф. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 0:1.
Единственный мяч на 71-й минуте забил Кингсли Коман.
"Бавария" набрала 16 очков и уже обеспечила себе первое место в группе А. В другом матче квартета "Копенгаген" дома победил "Галатасарай" (1:0) и со второго места пробился в плей-офф Лиги чемпионов. "МЮ" с четырьмя баллами оказался на четвёртом месте и не смог выйти в еврокубковую весну — в Лигу Европы отправится турецкий клуб.
Ранее Лайф рассказывал, что "Црвена Звезда" побила рекорд "Реала" по количеству беспроигрышных домашних матчей. Клуб из Белграда не проигрывает с 30 апреля 2017 года, серия насчитывает уже 110 побед и 12 ничьих.