"Црвена Звезда" побила рекорд "Реала" по количеству беспроигрышных матчей

Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" стал рекордсменом по числу беспроигрышных домашних матчей. Об этом передаёт пресс-служба ФК.

С 30 апреля 2017 года команда 110 раз победила и 12 раз сыграла вничью. До этого рекордсменом был мадридский "Реал", не проигрывавший на своём поле с 1957 по 1965 год.

В этом сезоне "Црвена Звезда" по прошествии 17 матчей набрала 43 очка, получив лидерство в турнирной таблице чемпионата Сербии и оставив за собой "Партизан" по дополнительным показателям. Следующий матч команда проведёт с "Манчестер Сити" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 13 декабря в 20:45 по московскому времени.