"Црвена Звезда" побила рекорд "Реала" по количеству беспроигрышных матчей
"Црвена Звезда" установила рекорд по количеству беспроигрышных домашних матчей
Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" стал рекордсменом по числу беспроигрышных домашних матчей. Об этом передаёт пресс-служба ФК.
С 30 апреля 2017 года команда 110 раз победила и 12 раз сыграла вничью. До этого рекордсменом был мадридский "Реал", не проигрывавший на своём поле с 1957 по 1965 год.
В этом сезоне "Црвена Звезда" по прошествии 17 матчей набрала 43 очка, получив лидерство в турнирной таблице чемпионата Сербии и оставив за собой "Партизан" по дополнительным показателям. Следующий матч команда проведёт с "Манчестер Сити" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 13 декабря в 20:45 по московскому времени.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций не включил РФ в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона 2024/2025. Жеребьёвка состоится 8 февраля в Париже, в ней примут участие 54 сборные, в том числе команды Израиля, Украины и Белоруссии. Две последние будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC