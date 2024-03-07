Друг Гагарина вспомнил о спасении космонавта от гибели в 1967 году

Советский космонавт Юрий Гагарин мог вновь отправиться в космос в 1967 году вместо Владимира Комарова, погибшего при возвращении обратно на Землю. Об этом рассказал друг первого космонавта Валентин Петров, поделившись воспоминаниями о том, как Гагарин отреагировал на смерть Комарова.

"Когда правительству доложили, что корабль, на котором предстояло отправиться на орбиту, "сырой" (а его хотели во что бы то ни стало запустить), на первое место вышел Комаров, а Гагарин стал его дублёром", — поделился Валентин Петров в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что на похоронах Владимира Комарова Гагарин пребывал в крайне подавленном состоянии и говорил: "Ребята, я должен был лететь, а не Володя, но мне не дали..."