"Единая Россия" и МГЕР 20 апреля проведут всероссийскую донорскую акцию

"Единая Россия" (ЕР) и "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) в День донора, 20 апреля, проведут всероссийскую акцию по сдаче крови. Как сообщила замсекретаря генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, особое внимание в этом году будет уделено донорству костного мозга.

"Информирование людей, которые планируют стать донорами, — это направление ЕР наши штабы общественной поддержки будут продолжать развивать. Эта работа ведётся по поручению президента. От того, насколько активно будет пополняться федеральный регистр доноров костного мозга, зависит жизнь и здоровье тысяч жителей нашей страны", — приводит пресс-служба партии слова Кузнецовой.

Как подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов, вместе с донорской акцией будет запущен федеральный проект "Спасти жизнь может каждый!". Активисты будут проходить типирование, чтобы вступить в регистр доноров костного мозга. Проект, по словам Демидова, направлен на помощь людям, которые борются с тяжёлыми формами онкологии.