Московские врачи спасли девочку с "двойным раком"

Московские онкологи спасли девочку Жаннет из Дагестана, которая страдала "двойным раком". Сразу две злокачественные опухоли постепенно убивали ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Российской детской клинической больницы.

Жаннет ещё в 2021 году пожаловалась на боль в ноге. Врачи диагностировали у неё остеосаркому кости таза и лимфобластный лейкоз. Как рассказал заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения РДКБ Иван Скапенков, девочке было сложно передвигаться, обезболивающие препараты действовать перестали. Кроме того, позже медики нашли опухолевый тромб в вене, который мог убить юную пациентку. В итоге хирурги установили венозный фильтр, не давший новообразованию вырасти.

После операции и первого курса химиотерапии Жаннет стало лучше. Когда опухоль уменьшилась, медики НМИЦ детской гематологии пересадили ей костный мозг. Сначала всё шло гладко, но через полгода состояние ребёнка ухудшилось. Девочку снова госпитализировали, и врачи диагностировали у неё вторичный миелобластный лейкоз — рак крови.

Единственным методом лечения данного заболевания является трансплантация костного мозга. В случае с Жаннет донором выступила её младшая сестра. После операции девочка сразу почувствовала улучшение. Уже полгода она в ремиссии.

"Пересадку пациентка перенесла хорошо, осложнений не наблюдалось. Сейчас после операции прошло более 160 дней, отмечается полное приживление трансплантата", — рассказали в больнице.