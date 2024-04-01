В Кемерове врачи спасли мужчину со смертельно опасным звоном в ушах

Пациент грешил на обычную простуду, связывая звон в ушах и своё постоянное головокружение. Однако результаты обследования выявили более серьёзный недуг — мешотчатую аневризму размером с грецкий орех в средней мозговой артерии. Кровоизлияние могло произойти в любой момент, а тогда шансов на спасение уже бы не было. В итоге пациента в экстренном порядке направили в операционную, где медики выполнили клипирование аневризмы и полностью выключили её из кровотока. В настоящее время мужчина идёт на поправку.