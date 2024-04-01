В Кемерове врачи спасли мужчину со смертельно опасным звоном в ушах
Спасённый пациент и врач. Обложка © Telegram / Беглов_Zdrav
Нейрохирурги Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Барбараша спасли пациента, которому грозил геморрагический инсульт. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.
Пациент грешил на обычную простуду, связывая звон в ушах и своё постоянное головокружение. Однако результаты обследования выявили более серьёзный недуг — мешотчатую аневризму размером с грецкий орех в средней мозговой артерии. Кровоизлияние могло произойти в любой момент, а тогда шансов на спасение уже бы не было. В итоге пациента в экстренном порядке направили в операционную, где медики выполнили клипирование аневризмы и полностью выключили её из кровотока. В настоящее время мужчина идёт на поправку.
"Прислушивайтесь к сигналам организма! Банальная головная боль может быть симптомом серьёзного заболевания. Регулярно проходите диспансеризацию! Будьте здоровы!" — написал Беглов в телеграм-канале.
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