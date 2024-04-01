Пожилую россиянку чуть не погубило застрявшее в кишечнике свиное ухо

Медики Луховицкой больницы в Московской области оказали помощь 60-летней пациентке, у которой в кишечнике застряла часть свиного ушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Врачи, которые вытащили свиное ушко из кишечника 60-летней жительницы Подмосковья. Обложка © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В ведомстве объяснили, что пенсионерку обследовали и выявили у неё кишечную непроходимость в области тонкого кишечника. Состояние пациентки стремительно ухудшалось, поэтому медики приняли решение о проведении срочной операции.

"Во время операции мы обнаружили закупорку участка тонкой кишки плотным образованием. Для его устранения сделали разрез ниже воспалённых участков кишки и удалили комок пищи — фрагмент свиного уха, который женщина проглотила во время еды, не разжёвывая. Операция прошла успешно и заняла порядка двух с половиной часов", — пояснил врач-хирург Луховицкой больницы Александр Натальский.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали на амбулаторное лечение. Какое-то время женщине придётся посидеть на диете и исключить из рациона любимое лакомство — свиные уши.