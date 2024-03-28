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28 марта, 15:38

Ростовский хирург достала из желудка пациента 26 монет, проглоченных в раннем детстве

Хирург клиники РостГМУ спасла жителя нового российского региона. Фото © Telegram / Don Mash

Хирург клиники РостГМУ спасла жителя нового российского региона. Фото © Telegram / Don Mash

Ростовский хирург, находившаяся в Херсонской области в командировке, спасла жизнь 25-летнему местному жителю, который ещё в глубоком детстве проглотил почти три десятка монет. По данным Don Mash, у молодого человека из посёлка Ивановка открылась язва, началось сильное кровотечение и счёт буквально пошёл на часы.

От эвакуации в ближайший Геническ было решено отказаться, а на помощь позвали врача из числа "командированных" — хирурга из РостГМУ. К тому времени пациент уже потерял около трёх литров крови. Медику удалось ушить язву и вернуть парню все 26 монет, которые он проглотил много лет назад.

"Счёт шёл на секунды": Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца
"Счёт шёл на секунды": Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге двухлетний ребёнок едва не умер, проглотив 57 магнитов. А казахские врачи спасли 10-летнего мальчика, которого доставили в больницу с килограммовым комом ворса в желудке. Но и это не предел: в подмосковном Щёлкове врачи извлекли из желудка 21-летней девушки огромный клок волос весом в три килограмма.

Марина Калегина
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