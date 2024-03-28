Ростовский хирург достала из желудка пациента 26 монет, проглоченных в раннем детстве
Хирург клиники РостГМУ спасла жителя нового российского региона. Фото © Telegram / Don Mash
Ростовский хирург, находившаяся в Херсонской области в командировке, спасла жизнь 25-летнему местному жителю, который ещё в глубоком детстве проглотил почти три десятка монет. По данным Don Mash, у молодого человека из посёлка Ивановка открылась язва, началось сильное кровотечение и счёт буквально пошёл на часы.
От эвакуации в ближайший Геническ было решено отказаться, а на помощь позвали врача из числа "командированных" — хирурга из РостГМУ. К тому времени пациент уже потерял около трёх литров крови. Медику удалось ушить язву и вернуть парню все 26 монет, которые он проглотил много лет назад.
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