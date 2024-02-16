Народные методы: Врачи достали из жителя Подмосковья 15-сантиметровую картофелину
Мужчину с картофелиной в прямой кишке госпитализировали в Подмосковье
Московские врачи спасли мужчину с картофелем в заднем проходе. Изначально в больницу Ступина его привезли с обострением геморроя, однако во время осмотра медики обнаружили сюрприз в виде 15-сантиметрового корнеплода в прямой кишке.
"При очередном обострении заболевания пациент решил не обращаться к врачу, а воспользоваться народными методами — поставить свечу из сырого картофеля. В данном случае пациент воспользовался целым картофелем. Объект крупный, размером примерно 15 на 10 сантиметров, мог стать причиной острой кишечной непроходимости", — рассказал заведующий хирургическим отделением ступинской больницы Сергей Богдашкин в беседе с kp.ru.
Потребовалась операция, чтобы извлечь картошку из мужчины. Сейчас его состояние удовлетворительное, пациента уже готовят к выписке. Между тем врачи напомнили, что при любых заболеваниях стоит обращаться за квалифицированной медицинской помощью, потому что народные методы могут привести к серьёзным последствиям.
А ранее Life.ru рассказывал о другом деликатном инциденте с овощем. В Москве романтический вечер закончился для режиссёра мультфильмов операцией по извлечению кабачка из заднего прохода. Пара решила попробовать "что-то новенькое", однако 10-сантиметровый плод из мужчины пришлось вынимать уже врачам.
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