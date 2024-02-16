Народные методы: Врачи достали из жителя Подмосковья 15-сантиметровую картофелину

Московские врачи спасли мужчину с картофелем в заднем проходе. Изначально в больницу Ступина его привезли с обострением геморроя, однако во время осмотра медики обнаружили сюрприз в виде 15-сантиметрового корнеплода в прямой кишке.

"При очередном обострении заболевания пациент решил не обращаться к врачу, а воспользоваться народными методами — поставить свечу из сырого картофеля. В данном случае пациент воспользовался целым картофелем. Объект крупный, размером примерно 15 на 10 сантиметров, мог стать причиной острой кишечной непроходимости", — рассказал заведующий хирургическим отделением ступинской больницы Сергей Богдашкин в беседе с kp.ru.

Потребовалась операция, чтобы извлечь картошку из мужчины. Сейчас его состояние удовлетворительное, пациента уже готовят к выписке. Между тем врачи напомнили, что при любых заболеваниях стоит обращаться за квалифицированной медицинской помощью, потому что народные методы могут привести к серьёзным последствиям.