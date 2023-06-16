Романтический вечер обернулся для столичного режиссёра кабачком в заднем проходе

В Москве романтический вечер закончился для режиссёра мультфильмов операцией по извлечению кабачка из заднего прохода. Как пишет "Московский комсомолец", вечером 14 июня творческий деятель пригласил домой возлюбленную, предварительно купив две бутылки вина.

Всё шло отлично, и в какой-то момент пара перешла к кульминации свидания, но решила попробовать "что-то новое". Режиссёр не растерялся и достал из холодильника 10-сантиметровый кабачок и вставил его в свой задний проход.

Спустя время он оказался в больнице, где мультипликатор перенёс операцию по извлечению инородного предмета из прямой кишки. Проснувшись, он пообещал медикам больше так не экспериментировать.