"Смех сквозь слёзы": Гинекологи раскрыли, что самое необычное находили в вагинах пациенток Гинеколог Пронина: Многим женщинам не хватает сексуального воспитания 30 ноября, 13:31 Гинеколог в предвкушении новой "находки". Обложка © Shutterstock

Врачи во время практики довольно часто сталкиваются с курьёзными случаями, в особенности "везёт" гинекологам. Из раза в раз специалисты удивляются, доставая из влагалища различные инородные предметы. При этом причины их появления в женском теле так же многообразны, как и сами причудливые вещицы. О необычных из них Лайфу рассказали медики.

Пессарий акушерский. Это чаще всего находят в женщинах в позднем периоде постменопаузы с несостоятельностью мышц тазового дна. Самостоятельно они не могут достать предмет от страха навредить себе или из-за присутствия вагинизма, пояснила гинеколог центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Новой Басманной улице Татьяна Пронина.

Презервативы или их обрывки. Это частая проблема для женщин, которые не умеют оказывать себе первичную медицинскую помощь и интимную гигиену.

Тампоны от суточной давности до недельной. От таких "находок" идёт гнилостный и зловонный запах, после которого приходится долго проветривать кабинет.

Пробка от шампанского, шар резиновый около 4 см в диаметре. По словам врача, женщина получила мышечный спазм, а во влагалище начался воспалительный процесс.

Резиновый ёж около 6 см с колючками и длинной резиновой верёвочкой с колечком. Он "жил" во влагалище, видимо, для стимуляции эрогенных зон, а верёвочка с колечком была снаружи. В итоге возник отёк и вытащить его, как Винни-Пуха в мультике, уже не удалось.

"Смех сквозь слёзы", — подчеркнула гинеколог.

К сожалению, многим женщинам не хватает сексуального воспитания, уважения к себе, умения соблюдать гигиену и не позволять глумиться над собой гинеколог Татьяна Пронина

А её коллега, акушер-гинеколог, заведующий отделением хирургии поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой улице Алексей Черников даже поделился несколькими поучительными историями, которые довольно многим будут полезны. Одной из пациенток стала 24-летняя девушка, которая жаловалась на нерегулярную менструацию в течение полугода, увеличение размеров живота, повышенное "движение кишечника" и увеличение и без того избыточной массы тела. Девушка вела беспорядочную половую жизнь и занималась танцами живота, выступая на вечеринках.

При осмотре оказалось, что девушка беременна, а во влагалище уже неделю находится презерватив с воспалением и соответствующим запахом. При этом матка была увеличена уже до 25 недель беременности. Пациентка это не особо заметила, пояснив, что большой живот помогает ей "лучше танцевать, даже чаевых прибавилось", а также первым делом поинтересовалась, как избавиться от ребёнка. Врач порекомендовал ей встать на учёт в женскую консультацию, однако та отказалась и вскоре приехала на скорой с преждевременными родами и мёртвым плодом.

Мораль. Надо следить за своим здоровьем, находить причину изменений. Не может быть кровянистых выделений из влагалища во время нормальной беременности — это показатель проблем. Если беременность наступила, то необходимо своевременно (как можно раньше) встать на учёт в женскую консультацию, пояснил врач.

Ещё одной его пациенткой стала 52-летняя женщина с влагалищным кровотечением. Как рассказала сама дама, они с мужчиной "смотрели "Поле чудес" и Якубович был неотразим", возбудились и решили заняться сексом. Причём всё произошло быстро и без прелюдий, акт был напористый, а после появились кровянистые выделения. Сначала подумали, что пройдёт, но кровотечение лишь усиливалось. В итоге при осмотре врач выявил разрыв левого свода влагалища, наложил швы. Выписана она из стационара была лишь на третьи сутки.

Мораль. Будьте избирательны в том, что смотрите. Половому акту должна предшествовать прелюдия, используйте лубриканты.

Занятие сексом не должно кому-то из партнёров доставлять боль и дискомфорт — это предупреждающий сигнал организма о том, что что-то идёт не так Гинеколог Алексей Черников

Также на приёме у специалиста оказалась пациентка 23 лет с рецидивирующим воспалением влагалища. Она рассказала, что с партнёром они практикуют все виды секса, при этом не используют презерватив и после анального секса сразу переходят к вагинальному. В итоге во влагалище была выявлена кишечная палочка. Врач помог ей вылечиться и дал указания по соблюдению гигиены.

"Через полтора месяца пациентка на приёме с жалобами на образование в области наружных половых органов. При осмотре выявлена киста уретры (возникла вследствие рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей). Угадайте, соблюдала ли пара рекомендации? Нет конечно", — рассказал врач.

Мораль. Для полноценного здоровья необходимо заботиться о предотвращении воспалительных процессов и следовать рекомендациям лечащего врача. В частности, использовать презерватив по возможности во время половых актов, при анальном сексе использовать лубриканты и презерватив, а также соблюдать гигиену, указал доктор Черников.

А ранее Лайф рассказывал о случаях, когда женщины лишаются девственности только при родах. В практике порой встречаются ситуации, когда девственная плева настолько плотная, что дефлорация естественным путём просто невозможна, в результате чего приходится рассекать её скальпелем.

Авторы Андрей Горяничев