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28 ноября, 10:56

Гинеколог рассказал о случаях, когда женщины лишаются девственности только в родах

Врач Черников: Потерять девственность можно даже из-за использования тампонов

<p>Гинеколог рассказал о случаях, когда женщины лишаются девственности только в родах. Обложка © Shutterstock</p>

Гинеколог рассказал о случаях, когда женщины лишаются девственности только в родах. Обложка © Shutterstock

Девственная плева — это складка слизистой оболочки с отверстием, прикрывающая вход во влагалище. Именно её разрыв и считается моментом потери девственности. Но в гинекологической практике бывают случаи, когда женщины остаются "девственницами" даже во время беременности. Подробнее об этих особенностях женского организма Лайфу рассказал акушер-гинеколог Алексей Черников.

По его словам, в норме в девственной плеве есть отверстие, которое обеспечивает истекание менструальных выделений. Оно может быть разного диаметра и формы: круглое, полулунное, одно или два, узкое или широкое. Бывает, что отверстие вообще отсутствует, и в таких ситуациях прибегают к помощи врача — рассекают плеву хирургическим способом, формируют искусственное отверстие для нормализации оттока и предотвращения повторного скопления жидкости во влагалище. Помимо формы и размеров, значение имеют также плотность или упругость девственной плевы, а также её способность растягиваться.

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"В моей практике были случаи, когда девственная плева настолько плотная, что дефлорация естественным путем была невозможна — пришлось рассекать скальпелем", — рассказал врач.

Были случаи, когда пациентки вели половую жизнь, но из-за большого отверстия в плеве и малого диаметра полового члена "девственность" была сохранена. В такой ситуации разрыв произойдёт уже в родах

Алексей Черников.

Акушер-гинеколог, заведующий отделением хирургии поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой улице

<p>Были случаи, когда пациентки вели половую жизнь, но из-за большого отверстия в плеве и малого диаметра полового члена "девственность" была сохранена. В такой ситуации разрыв произойдёт уже в родах</p>
<p>Были случаи, когда пациентки вели половую жизнь, но из-за большого отверстия в плеве и малого диаметра полового члена "девственность" была сохранена. В такой ситуации разрыв произойдёт уже в родах</p>

Также гинеколог рассказал, что некоторые дамы идут на хитрости, чтобы и вести половую жизнь, и технически оставаться девственницей: например, в ход идут горячие ванны, массаж с помощью масел.

"Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод: при узком отверстии в девственной плеве, плохой эластичности, низкой плотности дефлорация может произойти любым упругим предметом — и тампоном в первую очередь", — заключил заведующий отделением хирургии поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Часовой улице.

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А ранее гинеколог рассказала, что девушки действительно могут забеременеть и без полового акта. О том, какие существуют риски и последствия "непорочного" зачатия, читайте в материале Лайфа.

Андрей Горяничев
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