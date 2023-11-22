Россиян предупредили об опасностях "непорочного" зачатия

Девушки действительно могут забеременеть и без полового акта. Акушер-гинеколог Светлана Хвостанцева объяснила россиянам, какие существуют риски и последствия "непорочного" зачатия.

Медик рассказала о некоторых случаях, когда её пациентки забеременели от обычных и безобидных ласк. В частности, одной из девушек на половые губы во время петтинга (сексуальный процесс, при котором половые органы не соприкасаются) попало мужское семя. Вторая забеременела после того, как семенная жидкость попала ей на живот, хотя никакого проникновения не было. А третьей россиянке пришлось даже удалить маточную трубу из-за внематочной беременности.

"Многие влюблённые предпочитают до супружества не половой акт, а петтинг. Но они не знают, что если семя извергается партнёром на живот, лобок или половые губы, то оно может проникнуть дальше и вызвать беременность", — подчеркнула Хвостанцева в беседе с kp.ru.

По словам гинеколога, всё дело в живучести и подвижности сперматозоидов. Кроме того, наступление беременности связано с фазой цикла при попадании эякулята на наружные половые органы. Медик предупредила, что невозможно точно предугадать, оплодотворится яйцеклетка или нет, если семя вдруг нечаянно окажется внутри.