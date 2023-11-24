Перечислены неожиданные симптомы постменопаузы, с которыми можно столкнуться после 50 лет

Прекращение выработки гормонов яичниками ведёт к изменениям в ряде органов и систем организма, что грозит женщинам старше 45 лет рядом неприятных последствий. О них рассказала "Вечерняя Москва".

Описанные вегетативно-сосудистые, психические и обменно-эндокринные симптомы называют климактерическими. Они возникают в постменопаузу — период после наступления собственно менопаузы. В свою очередь, она диагностируется после 12 месяцев подряд без менструации, обычно это происходит в 49–51 год.

В этот период у женщин происходят изменения как из-за дефицита гормонов, так и вследствие возраста. Среди них — специфические симптомы, в том числе вазомоторные, психоэмоциональные, вагинальные, сексуальные, скелетно-мышечные, а также системные проблемы вроде потери костной массы, развития ожирения, повышения сердечно-сосудистого риска из-за дислипидемии, а также эндотелиальной дисфункции и нарушения толерантности к глюкозе.

Как пишет издание, чаще всего ранние проявления менопаузы представляют собой приливы жара, повышенную потливость, озноб, нестойкое повышение артериального давления, пульса, а также расстройства дыхания. А психоэмоциональные расстройства включают нестабильное настроение, проблемы со сном, депрессию, тревожность, плаксивость, повышенную возбудимость, панические атаки, агрессию, снижение внимания и памяти.

Помимо прочего, женщины в постменопаузе рискуют столкнуться с расстройствами мочеиспускания, в том числе недержанием, а также скелетно-мышечными изменениями в виде болей в мышцах и суставах. А снижение минеральной плотности костей приводит к постменопаузальному остеопорозу и, следовательно, снижению прочности костей и повышенному риску переломов.

Однако средние и тяжёлые проявления климактерического синдрома можно купировать, для чего назначается менопаузальная гормональная терапия. Причём она недопустима без предварительного обследования и оценки всех рисков.