Российские врачи полностью вернули зрение ослепшему на 99% пенсионеру

Медики второго филиала Балашихинской больницы в Московской области вернули зрение 68-летнему мужчине, который почти полностью ослеп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Пациент рассказал, что зрение начало ухудшаться в последние два года, его острота составляла всего лишь 1%. Медики провели обследование и выяснили, что у пенсионера катаракта обоих глаз. При такой патологии мутнеет хрусталик. Специалисты также выявили возможную причину прогрессирующего заболевания — нарушение кровообращения в сосудах. После того как пожилой мужчина вылечил заболевание сердечно-сосудистой системы, то сразу же обратился к офтальмологу.

"Из-за патологических изменений в хрусталике пациент смотрел на окружающий мир с ощущением пелены на глазах. Мы выполнили ему ультразвуковую факоэмульсификацию — хирургическое лечение катаракты через микропрокол. В разрез ввели ультразвуковой зонд, который разрушил помутневший хрусталик, взамен установили прозрачную линзу", — уточнил врач-офтальмохирург Балашихинской больницы Александр Серпутько.

В пресс-службе ведомства добавили, что операции на обоих глазах были сделаны с промежутком в один месяц. В настоящее время пенсионер видит правым глазом на 100%, на левом ещё сохраняется отёк, но зрение возвращается в норму. Пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.