В подмосковном Пушкино врачи вернули зрение ослепшей 73-летней пациентке

В подмосковном Пушкино врачи провели успешную операцию и вернули 73-летней пациентке зрение, упавшее до 0%. Об этом сообщили в пресс-службе клиники имени профессора В.Н. Розанова.

В офтальмологическое отделение больницы обратилась пациентка с жалобами на снижение зрения в одном глазу и на полную слепоту в другом. Медики диагностировали у неё травматическую катаракту — патологическое помутнение глазного хрусталика. Кроме того, врачи обнаружили глаукому, которая проявляется в повышенном давлении внутри глаз и близорукости. Такое часто бывает, если загорать без солнцезащитных очков.

"Мы провели пациентке малоинвазивное комбинированное вмешательство, во время которого создали искусственный канал оттока жидкости в глазу для нормализации внутриглазного давления. Затем при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный. После операции зрение на незрячем глазу было восстановлено с 0% до 70%, а на втором с 10% до 100%", — сообщила заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина.

Столь современная методика позволила добиться впечатляющего улучшения зрения пациентки за максимально короткий период. Сейчас у женщины хорошее самочувствие, она благополучно завершила двухнедельную реабилитацию после операции и была выписана. Специалисты клиники напоминают о необходимости следить за здоровьем глаз и использовать солнцезащитные очки и шляпы с широкими полями, пребывая на солнце.