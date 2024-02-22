В России создали программу, способную по снимкам определять глазные заболевания

Российские специалисты создали программу, которая по снимкам специального прибора для выявления дефектов зрения может определять глазные заболевания. Как передаёт газета "Известия", сам софт, написанный на языке Python, уже полностью готов.

Автор проекта Михаил Шурдук рассказал журналистам, что для этого используются изображения, сделанные фундус-камерой — прибором для полноценной диагностики состояния глазного дна. Они загружаются в приложение, после чего искусственный интеллект анализирует снимки и выдаёт предварительный диагноз. Также собеседник издания отметил, что разработанное для выявления глазных заболеваний программное обеспечение работает только с Windows, а другие операционные системы на данный момент не поддерживаются.

Врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor Татьяна Крюкова в беседе с "Известиями" сообщила, что в настоящее время заявленный список патологий для работы с устройством достаточно ограничен. Несмотря на это, интеграция искусственного интеллекта и фундус-камеры, по её словам, выглядит очень перспективной.

"Тем не менее имеется огромный потенциал для дальнейшего развития: например, разработка может облегчить проведение врачом дифференциальной диагностики и постановку диагноза", — рассказала специалист.