Офтальмолог назвал мушки перед глазами симптомом отслоения сетчатки глаза

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов назвал начальные симптомы отслоения сетчатки глаза и способы лечения этого недуга. По его словам, одним из признаков является большое количество мушек перед глазами.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" он пояснил, что сетчатка может отслоиться по трём причинам. Первой являются травмы, второй — миопия. Это патология растянутого глаза, в котором слабая и тонкая сетчатка. Также признаком возникновения недуга может стать наследственность.

Сегодняшняя медицина находится на таком уровне, что даже достаточно запущенные отслойки сетчатки можно вылечить, успокоил врач. Специалист отметил, что многое зависит от того, когда началось отслоение, от мастерства хирурга и оснащённости клиники необходимым оборудованием.

Начальным симптомом отслоения сетчатки глаза являются появление большого количество мушек перед глазами и яркие вспышки. В этот момент стекловидное тело дёргает за сетчатку и важно незамедлительно обратиться к врачу-офтальмологу. Лазерный хирург может отыскать зоны дистрофии и вовремя провести лазерную коагуляцию. Это поможет остановить дегенеративный процесс.

Бывают случаи, когда отслойка сетчатки нижняя, поэтому она распространяется медленнее: если глаз не доминирующий, пациент не сразу заметит этот процесс. А первым признаком уже завершённого отслоения сетчатки считается тёмное пятно, возникающее сверху или снизу. По словам Байбородова, ситуация становится критической тогда, когда отслойка добирается до центра сетчатки — макулы. Как только это происходит, зрение у человека сильно падает. В таком случае требуется немедленное хирургическое вмешательство.

Отслоение сетчатки глаза лечат хирургически. Если случилась локальная отслойка, то врачи будут использовать лазер. До недавних пор самым распространённым способом было экстрасклеральное пломбирование. К склере пришивали пломбу, которая придавливала разрыв. За счёт этого останавливался ток жидкости под сетчатку и она прилегала. Однако такое решение требовало продолжительного присутствия пациента в стационаре.

Сегодня чаще всего применяется витроэктомия. Это новшество в хирургии с использованием ультратонких инструментов. В глаз вставляют три порта, через них хирург заходит внутрь глаза и убирает всё патологически изменённое стекловидное тело. После этого сетчатку расправляют тяжёлой жидкостью. Все проблемные участки закрепляют лазером.