Офтальмолог рассказал, можно ли вылечить ячмень чайным пакетиком
Офтальмолог Бржеский: Не стоит лечить ячмень чайным пакетиком
Нельзя лечить ячмень чаем, объяснил офтальмолог, доктор медицинских наук Владимир Бржеский. По его словам, вместо чайных пакетиков предпочтение лучше отдавать лекарствам.
"Надо их всё-таки выбрасывать. Лучше этого не делать. Есть современные препараты, которые позволяют лечить ячмень", — сказал специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Он отметил, что ячмень — острое воспалительное заболевание, которое может повлечь за собой более серьёзные последствия. Поэтому лечить его нужно лекарствами, назначенными врачом. По словам врача, ни чёрный, ни зелёный чай ситуацию с глазами не исправит.
А ранее Лайф рассказывал, что многие россияне ошибочно относят ячмень к категории несерьёзных заболеваний, игнорируя посещение врача в случае появления такого недуга. А если сразу обратиться за помощью к медикам, от болезни можно избавиться буквально за пару дней.
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