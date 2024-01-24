Регион

Уведомления отключены

24 января, 14:32

Офтальмолог рассказал, можно ли вылечить ячмень чайным пакетиком

Офтальмолог Бржеский: Не стоит лечить ячмень чайным пакетиком

Нельзя лечить ячмень чаем, объяснил офтальмолог, доктор медицинских наук Владимир Бржеский. По его словам, вместо чайных пакетиков предпочтение лучше отдавать лекарствам.

"Надо их всё-таки выбрасывать. Лучше этого не делать. Есть современные препараты, которые позволяют лечить ячмень", — сказал специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Он отметил, что ячмень — острое воспалительное заболевание, которое может повлечь за собой более серьёзные последствия. Поэтому лечить его нужно лекарствами, назначенными врачом. По словам врача, ни чёрный, ни зелёный чай ситуацию с глазами не исправит.

Врач объяснил, что делать, если из-за мороза слёзы льются ручьём
Врач объяснил, что делать, если из-за мороза слёзы льются ручьём

А ранее Лайф рассказывал, что многие россияне ошибочно относят ячмень к категории несерьёзных заболеваний, игнорируя посещение врача в случае появления такого недуга. А если сразу обратиться за помощью к медикам, от болезни можно избавиться буквально за пару дней.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров