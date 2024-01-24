Офтальмолог рассказал, можно ли вылечить ячмень чайным пакетиком

Нельзя лечить ячмень чаем, объяснил офтальмолог, доктор медицинских наук Владимир Бржеский. По его словам, вместо чайных пакетиков предпочтение лучше отдавать лекарствам.

"Надо их всё-таки выбрасывать. Лучше этого не делать. Есть современные препараты, которые позволяют лечить ячмень", — сказал специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Он отметил, что ячмень — острое воспалительное заболевание, которое может повлечь за собой более серьёзные последствия. Поэтому лечить его нужно лекарствами, назначенными врачом. По словам врача, ни чёрный, ни зелёный чай ситуацию с глазами не исправит.