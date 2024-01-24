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24 января, 12:40

Врач объяснил, что делать, если из-за мороза слёзы льются ручьём

Офтальмолог Бржеский: Зимой глаза слезятся из-за сужения слёзных точек

Человеческий организм подвержен множеству разных болезней и недугов в зимний период — тут и синдром сухого глаза, и солнечная аллергия, и холодовой конъюнктивит. А ещё у многих людей от холода начинают слезиться глаза. Причины такой реакции на мороз объяснил офтальмолог и доктор медицинских наук Владимир Бржеский.

"Это буквально хрестоматийная проблема. Связано это с тем, что у пациента сужаются слёзные точки. Почему так происходит? Все знакомы с так называемой гусиной кожей, когда микроскопические волокна мышечные поднимают волоски. Здесь то же самое. Такие же мышечные волокна находятся вокруг слёзных точек, а это отверстия, по которым вытекает слеза", — рассказал офтальмолог в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Бояться тут нечего, добавил медик, ведь такая физиологическая реакция абсолютно нормальна. Однако, если эта проблема настолько ярко выражена, что доставляет реальные неудобства, стоит обратиться к специалисту, который промоет слёзные пути и облегчит состояние на длительный период времени.

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Ранее невролог рассказал, почему зимой часто болит голова. По его словам, предположительно, такая боль вызывается сужением и расширением сосудов, а также раздражением ветвей тройничного нерва. На её возникновение влияет воздействие холода, и, как правило, неприятные ощущения проходят в тепле.

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Юрий Лысенко
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