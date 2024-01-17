Спасёт тепло: Невролог рассказал, почему зимой часто болит голова

С холодовой головной болью, которая бывает чаще у женщин и в целом у тех, кто страдает мигренью, можно бороться. Как это сделать, в беседе с аif.ru рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.

По его словам, предположительно, такая боль вызывается сужением и расширением сосудов, а также раздражением ветвей троичного нерва. На её возникновение влияет воздействие холода, и, как правило, неприятные ощущения проходят в тепле. Поэтому для избавления от недуга врач советует найти тёплое помещение и выпить что-то горячее.

"Если боль не проходит — нужно принять обезболивающее и противовоспалительное средство. При стойком сохранении или частом повторении эпизодов холодовой боли необходимо обратиться за медицинской помощью к профильному специалисту. Поскольку холодовая головная боль чаще возникает у пациентов, страдающих мигренью, — возможно, потребуется коррекция терапии", — посоветовал Мацокин.

Также он озвучил расхожее мнение, которое, правда, не все врачи разделяют, что с подобной проблемой можно бороться, приучая организм к низким температурам: спать в прохладной комнате, принимать душ и умываться прохладной водой.