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30 декабря, 19:34

Назван чудо-способ побороть мигрень в домашних условиях

Health: Неврологи назвали горячие ванны для ног "лекарством" от мигрени

Страдающие от мигрени люди могут значительно облегчить своё состояние при помощи горячих ванн для ног и рук. К такому выводу пришёл коллектив неврологов, который проверил влияние метода на 40 пациентах с хроническими головными болями. Результаты опубликованы на портале Health.

В рамках эксперимента учёные разделили испытуемых на две группы. Первому коллективу давали обычные лекарства от мигрени, тогда как второму поручали регулярно согревать конечности в горячей воде, параллельно охлаждая голову льдом. Спустя полтора месяца выяснилось, что ванны гораздо эффективнее пилюль борются с болью.

Эксперты уверены, что прямой связи между указанной процедурой и мигренью нет. Однако тёплая вода помогает крови отхлынуть от мозга и отвлечь нервную систему от болевых сигналов, подытожили неврологи.

Мужчина почти полгода мучился мигренью и только у врача узнал, что ему проткнули мозг палочками для еды
Мужчина почти полгода мучился мигренью и только у врача узнал, что ему проткнули мозг палочками для еды

Ранее Лайф предупредил об опасности, которая поджидает при резком вставании с дивана. Быстрое движение может обернуться снижением давления и даже обмороком.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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