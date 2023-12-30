Назван чудо-способ побороть мигрень в домашних условиях

Страдающие от мигрени люди могут значительно облегчить своё состояние при помощи горячих ванн для ног и рук. К такому выводу пришёл коллектив неврологов, который проверил влияние метода на 40 пациентах с хроническими головными болями. Результаты опубликованы на портале Health.

В рамках эксперимента учёные разделили испытуемых на две группы. Первому коллективу давали обычные лекарства от мигрени, тогда как второму поручали регулярно согревать конечности в горячей воде, параллельно охлаждая голову льдом. Спустя полтора месяца выяснилось, что ванны гораздо эффективнее пилюль борются с болью.

Эксперты уверены, что прямой связи между указанной процедурой и мигренью нет. Однако тёплая вода помогает крови отхлынуть от мозга и отвлечь нервную систему от болевых сигналов, подытожили неврологи.