Скорый приступ: Названы опасные причины потемнения в глазах при подъёме с кровати

Потемнение в глазах при подъёме с кровати или стула вызвано недостаточным притоком крови к головному мозгу, который может являться следствием ортостатической гипотензии. Об этом aif.ru рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Елена Сурская.

"Речь идёт о резком снижении артериального давления, в ряде случаев вплоть до обморока, возникающем при перемещении положения тела из горизонтального в вертикальное. Такие ортостатические обмороки нередко становятся привычным состоянием для людей со слабым тонусом сосудов", — объяснила заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ № 2 ФГБНУ "РНЦХ им. академика Б.В. Петровского".

Потемнение в глазах может быть спровоцировано приёмом мочегонных, сосудорасширяющих препаратов, некоторыми эндокринными, неврологическими заболеваниями, интоксикацией, обезвоживанием организма, массивной кровопотерей и психогенной травмой. Врач, однако, заметила, что переутомление, усталость, длительный постельный режим вызывают те же ощущения.

Кроме того, бывает, что такое состояние свидетельствует о скором приступе некоторых болезней. По словам невролога, если оно сохраняется дольше нескольких минут или возникло только на одном глазу, нужно срочно обращаться к специалисту.

В качестве профилактики Сурская рекомендовала соблюдать режим дня и питания, заниматься умеренными физическими нагрузками, отказаться от вредных привычек, больше бывать на свежем воздухе и избегать перенапряжений.