"Расплавится ткань": Врач назвал ужасающие последствия лечения ячменя в домашних условиях

Многие россияне ошибочно относят ячмень к категории несерьёзных заболеваний, игнорируя посещение врача в случае появления такого недуга. А между тем самолечение на дому в большинстве случаев лишь усугубляет воспалительные процессы, предупредил офтальмолог Вячеслав Куренков.

Врач напомнил, что ячмень не появляется сам по себе. Его возникновение говорит о снижении иммунитета на фоне заболеваний ЖКТ или патологических состояний края век. Если сразу обратиться за помощью к медикам, от болезни можно избавиться буквально за пару дней. Благодаря специальному физиотерапевтическому оборудованию поражённый участок будет восстановлен и продолжит функционировать правильно, увлажняя поверхность глаза. В то же время попытки самостоятельно решить проблему ведут к ещё большим бедам.

"При лечении ячменя дома может усилиться воспаление и образоваться целая градина на полсантиметра в диаметре. Также может расплавиться от воспаления ткань, и тогда придётся ставить дренажи для того, чтобы очистить рану и заживить её вторичным натяжением. Но после этого останется рубец на веке, и он может повлиять на функциональное состояние придаточного аппарата глаза", — объяснил Куренков в эфире радио Sputnik.