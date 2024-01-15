Россиянам рассказали, опасно ли менять цвет глаз хирургическим путём

В последнее время стала набирать популярность процедура, позволяющая изменить врождённый цвет глаз, — кератопигментация. Многие люди готовы отдать солидные деньги ради оттенка мечты, а кто-то, наоборот, боится идти на подобное. О том, насколько это опасно и как проходит операция, "Вечерней Москве" рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По её словам, цвет глаз меняется путём внесения в слои роговицы специального красителя с помощью микрохирургических инструментов или фемтосекундного лазера. Главный плюс такого вмешательства, отметила специалист, — постоянный результат, который, в отличие от контактных линз, не требует ежедневного ухода.

Специалист добавила, что, по сравнению с лазерной хирургией, кератопигментация менее инвазивна и не влияет на структуру роговицы в такой степени, как лазер, при воздействии на радужную оболочку. Однако косметический эффект менее натурален.

Шилова считает, что этот метод нуждается в дополнительном исследовании долгосрочных эффектов и возможных осложнений. Причём последние, предупредила врач, могут возникнуть в том числе инфекционные и аллергические. Среди других минусов кератопигментации: вероятность механической перфорации роговицы, высокая стоимость, необратимость результата и возможность постепенного вымывания красителя.