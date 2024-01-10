Врач назвал неожиданную причину катаракты в молодом возрасте

В 90% случаев катаракта возникает у людей в 60–70 лет, но бывают и исключения. Подробнее о них рассказал "Газете.ru" врач-офтальмохирург Максим Ладанов.

"Развитие катаракты связано с возрастным помутнением хрусталика, которое, как правило, наблюдается после 60 лет. Однако болезнь может проявить себя гораздо раньше — например, в 40 лет. Катаракта в молодом возрасте может развиться главным образом из-за травм головы или как последствие других заболеваний", — пояснил Ладанов.

Основным симптомом этого заболевания он назвал "размытое зрение", связанное с появлением тумана перед глазами. Человек расплывчато видит предметы независимо от дальности. По мере прогрессирования болезни окружающий мир для человека становится всё более блёклым. Привычные цвета — не такими яркими и воспринимаются иначе. В ночное время снижается острота зрения, так как помутневший хрусталик хуже пропускает свет. При наличии этих симптомов нужно срочно обратиться к офтальмологу, пока дело не дошло до необратимых последствий.

К счастью, на сегодняшний день катаракта лечится с помощью операции, например факоэмульсификации. Это малоинвазивная процедура, основанная на удалении помутневшего хрусталика с помощью ультразвука и его замене на новый искусственный хрусталик. Если же у пациента катаракта развилась на фоне глаукомы, операция может быть выполнена с комбинированным хирургическим лечением этого недуга и катаракты.