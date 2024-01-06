Редкие и уникальные элементы: Каждому совершенно необходимо есть петрушку, и вот почему

В петрушке содержится рекордное количество витамина С (полторы суточные нормы в 100 граммах) и редкий витамин К, необходимый для костей и нормального кроветворения. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Зелень богата фолиевой кислотой (витамин B9), способствующей профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и совершенно необходимой беременным: она участвует в формировании нервной трубки плода и при её недостатке могут возникнуть патологии. Кроме того, в петрушке содержится калий, участвующий в водно-солевом обмене. Он особенно нужен гипертоникам, так как стимулирует вывод жидкости из организма и помогает снизить давление.

Есть в этой травке также магний, марганец, кальций, железо и уникальные антиоксиданты — мирицетин и апигенин, встречающиеся мало в каких продуктах. Апигенин стимулирует обменные процессы в нервной ткани и полезен для профилактики дегенеративных заболеваний головного мозга, например болезни Альцгеймера, а мирицетин по действию близок к кверцетину, содержащемуся в винограде, красном вине, шоколаде и чае, причём его активность иногда даже выше.

Петрушка хороша и для профилактики глазных болезней, в частности катаракты, за счёт бета-каротина, лютеина, зеаксантина. Полезная зелень содержит минимум калорий, при этом её пищевые волокна помогают организму вывести всё ненужное и способствуют нормализации пищеварения. Диетолог посоветовала добавлять её в разные блюда в течение всего дня.