Врач объяснила, чем отличается катаракта от глаукомы

При катаракте у человека тускнеет хрусталик (естественная линза) и портится острота зрения, либо вообще теряется. Каковы основные причины появления этой болезни и можно ли вылечить её, рассказала врач-офтальмолог клиники МАММА Юлия Кимлаева.

"Хрусталик находится за радужкой глаза и служит собирательной линзой для фокусировки света на сетчатку, что позволяет чётко и ясно видеть. Однако со временем хрусталик может мутнеть, что мешает проходить свету через него и попадать на сетчатку", — пояснила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам медика, катаракта появляется из-за негативных изменений хрусталика и чаще мучает пожилых людей. Ещё на развитие заболевания влияют травмы глаз, воздействие ультрафиолетового излучения, приём препаратов и окружающая среда. Симптомами катаракты являются размытое, мутное зрение, блики в поле зрения при взгляде на яркий источник света, ухудшение ночного видения. При этом не стоит путать катаракту и глаукому, призывает Кимлаева.

При глаукоме зрительный нерв рушится из-за давления внутри глаз. Из-за этого человек может ослепнуть. Заболевание может вообще сначала никак не побеспокоить, поясняет медик. Обе патологии обнаруживают офтальмологи. Катаракту находят при исследовании остроты зрения и во время осмотра структуры глаза в проходящем свете (биомикроскопия). Глаукому же, по словам эксперта, диагностируют несколькими способами.

Кимлаева добавила, что катаракту можно вылечить только хирургическим путём, а вот лечение глаукомы начинается с приёма препаратов. Если же они не помогают, тогда остаётся один путь — хирургическое вмешательство.