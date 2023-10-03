Названы два напитка, грозящие глазным тиком

Подёргивание глаза может указывать на нехватку сна и эмоциональное перенапряжение. С чем ещё связан глазной тик, рассказали невролог Галина Чудинская и офтальмолог Татьяна Шилова.

"Обычно происходит подёргивание нижнего века, иногда верхнего — это называется доброкачественной миокимией, то есть непроизвольное сокращение мышц глаза. Носит чисто невротический характер и, соответственно, связано с эмоциональным перенапряжением", — приводит слова невролога "Газета.ru".

Чудинская пояснила, что подёргивание возникает, так как круговая мышца глаза не может полностью расслабиться.

Татьяна Шилова указала на ещё одну причину глазного тика — интоксикация организма. Офтальмолог согласилась с Чудинской и добавила, что на подёргивание глаза могут повлиять неправильно подобранные линзы или очки, а также излишнее употребление кофе и алкоголя.

По её словам, кофеин и алкогольная интоксикация негативно сказываются на нервной системе, поэтому и могут вызвать тик. Ещё одной причиной подёргивая века являются недостаток кальция, магния и калия в организме. Шилова порекомендовала больше отдыхать и высыпаться, тогда мышцы глаз быстрее успокоятся.

Также побороть глазной тик можно, если делать медитации, йогу, гулять на улице, правильно питаться, пить успокаивающие чаи. Чаще всего подёргивание глаза проходит самостоятельно. Если же симптомы долгое время не исчезают, тогда стоит обратиться к специалисту.