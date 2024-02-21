В Петербурге предложили разрешить тратить маткапитал на лечение зубов и глаз

В Петербурге хотят разрешить многодетным родителям тратить деньги из материнского капитала на оплату услуг стоматолога и офтальмолога. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

По его данным, нынешний региональный маткапитал составляет чуть более 200 тысяч рублей, его оформили 66 тысяч семей. Согласно статистике, чаще всего эти средства идут на образование, строительство жилья либо на улучшение жилищных условий. По словам депутатов, в городе растёт запрос на возможность использования маткапитала, например, при лечении зубов и глаз.

В пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга позднее заявили, что депутаты одобрили в первом чтении соответствующий законопроект.

"Такое направление расходования средств материнского семейного капитала уже действует на территории Ленинградской области", — указал парламентарий Денис Четырбок.