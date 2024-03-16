В Башкирии детдомовец скрывал почти полную слепоту из-за страха, что его никогда не усыновят

В Башкирии воспитанник детдома скрывал, что почти ослеп, так как боялся, что его не усыновят. Как сообщает SHOT, теперь приёмным родителям отказывают в оформлении инвалидности на мальчика.

Приёмная мать рассказала, что у её усыновлённого ребёнка проблемы со зрением. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, десятилетний мальчик Паша попал в детдом в Бирске после того, как его мать лишили родительских прав за пьянство, об отце ничего не известно. В скором времени мальчика захотела усыновить семья. Мадина Галимзянова из села Новомуллакаево (Караидельский район) стала приёмной матерью в шестой раз. Женщина воспитывает пятерых детей, которые ранее жили в приютах.

Вскоре Галимзянова заметила, что её усыновлённый сын Паша вплотную подходит к телевизору, пытаясь разглядеть изображение на экране. Кроме того, мальчик иногда и вовсе терялся в пространстве. Мать отвела ребёнка к офтальмологу, и тот выявил гиперметропический астигматизм. Галимзянова рассказала телеграм-каналу, что, вероятно, в детском доме не знали о его проблеме, ведь у ребёнка даже не было очков.

Медики в Уфе провели обследование, которое подтвердило наличие патологии. Комиссия местной больницы должна была поставить мальчику инвалидность, однако отказалась это делать.

"Мы проходили всякие кабинеты, нам никакой ответ не дали. Только отправили ответ на мои "Госуслуги", что инвалидность не признана", — указала приёмная мать.

По словам матери, её убедили, что нужно просто подождать, ведь ребёнок появился в семье недавно. Галимзянова обращалась за помощью в разные ведомства, но её проблему так никто и не решил. Теперь женщина пытается своими силами собрать средства на реабилитацию мальчика.