Выброшенного матерью в мусорку младенца могут усыновить
В Новосибирске бабушка хочет усыновить младенца, выброшенного в мусорку дочерью
В одном из этих мусорных баков в Новосибирске нашли выброшенного девушкой младенца. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Новосибирской области
История с выброшенным в мусорку младенцем в Новосибирске получила продолжение. Как рассказал дядя 22-летней девушки, которая решилась на этот страшный поступок, ребёнка хочет усыновить бабушка.
Мать относит младенца к мусорным бакам в Новосибирске. Видео © Telegram / teleact54
"Месяц назад её [племянницу] видел. Я даже не мог подумать, что она беременна. Всегда была чуть полненькой. И помощи же не просила, не говорила, что в сложной ситуации. Мать её уже в курсе, тоже в шоке. Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребёнка, будем разговаривать об этом с органами", — отметил он в беседе с kp.ru.
Известно, что, окончив школу, девушка переехала из посёлка Колывань в Новосибирск, однако часто навещала родственников, но скрыла от них беременность. По словам дяди, племянница работала в Новосибирске администратором, у неё был молодой человек, но до брака дело не дошло.
Следователи выяснили, что горе-мать сама родила в квартире, завернула ребёнка в два пакета и выкинула в бак. Младенец провёл на морозе около часа, пока на его писк не пришёл прохожий Иван Журавлёв. Мужчина отнёс новорождённого домой и вызвал скорую помощь, после чего малыша госпитализировали.
Как сообщал Life.ru, завёрнутого в пакет младенца обнаружили во дворе дома в Новосибирске. Малышу удалось выжить, а его мать задержали, при этом свой поступок она аргументировать не смогла.