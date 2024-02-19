Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 13:25

Выброшенного матерью в мусорку младенца могут усыновить

В Новосибирске бабушка хочет усыновить младенца, выброшенного в мусорку дочерью

В одном из этих мусорных баков в Новосибирске нашли выброшенного девушкой младенца. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Новосибирской области

В одном из этих мусорных баков в Новосибирске нашли выброшенного девушкой младенца. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Новосибирской области

История с выброшенным в мусорку младенцем в Новосибирске получила продолжение. Как рассказал дядя 22-летней девушки, которая решилась на этот страшный поступок, ребёнка хочет усыновить бабушка.

Мать относит младенца к мусорным бакам в Новосибирске. Видео © Telegram / teleact54

"Месяц назад её [племянницу] видел. Я даже не мог подумать, что она беременна. Всегда была чуть полненькой. И помощи же не просила, не говорила, что в сложной ситуации. Мать её уже в курсе, тоже в шоке. Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребёнка, будем разговаривать об этом с органами", — отметил он в беседе с kp.ru.

Известно, что, окончив школу, девушка переехала из посёлка Колывань в Новосибирск, однако часто навещала родственников, но скрыла от них беременность. По словам дяди, племянница работала в Новосибирске администратором, у неё был молодой человек, но до брака дело не дошло.

Следователи выяснили, что горе-мать сама родила в квартире, завернула ребёнка в два пакета и выкинула в бак. Младенец провёл на морозе около часа, пока на его писк не пришёл прохожий Иван Журавлёв. Мужчина отнёс новорождённого домой и вызвал скорую помощь, после чего малыша госпитализировали.

22-летняя россиянка попала на камеры, когда шла выкидывать пакет с младенцем на помойку
22-летняя россиянка попала на камеры, когда шла выкидывать пакет с младенцем на помойку

Как сообщал Life.ru, завёрнутого в пакет младенца обнаружили во дворе дома в Новосибирске. Малышу удалось выжить, а его мать задержали, при этом свой поступок она аргументировать не смогла.

Никита Осипов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров