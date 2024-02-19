Выброшенного матерью в мусорку младенца могут усыновить

История с выброшенным в мусорку младенцем в Новосибирске получила продолжение. Как рассказал дядя 22-летней девушки, которая решилась на этот страшный поступок, ребёнка хочет усыновить бабушка.

Мать относит младенца к мусорным бакам в Новосибирске. Видео © Telegram / teleact54

"Месяц назад её [племянницу] видел. Я даже не мог подумать, что она беременна. Всегда была чуть полненькой. И помощи же не просила, не говорила, что в сложной ситуации. Мать её уже в курсе, тоже в шоке. Она собирается в Новосибирск, хочет усыновить ребёнка, будем разговаривать об этом с органами", — отметил он в беседе с kp.ru.

Известно, что, окончив школу, девушка переехала из посёлка Колывань в Новосибирск, однако часто навещала родственников, но скрыла от них беременность. По словам дяди, племянница работала в Новосибирске администратором, у неё был молодой человек, но до брака дело не дошло.