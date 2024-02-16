Завёрнутого в пакет младенца обнаружили во дворе дома в Новосибирске

Полиэтиленовый пакет с младенцем внутри нашли во дворе жилого дома в Железнодорожном районе Новосибирска, сообщили в региональном управлении СК.

Там рассказали, что малыша госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Следователям и криминалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего, сейчас они работают на месте находки.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении ведомства.