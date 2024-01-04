Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая убила дочь и спрятала на балконе

Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая призналась в убийстве годовалого ребёнка, сообщила пресс-служба столичного СК. Вечером 31 декабря во время купания девушка насильно удерживала девочку под водой, а потом вместе с бабушкой малышки спрятала тело в коляске на балконе.

Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая утопила дочь в ванной и вынесла на балкон. Видео © Прокуратура Москвы

"Черёмушкинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СК.

Ванна, в которой утонула годовалая девочка в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы