Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая убила дочь и спрятала на балконе
Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая призналась в убийстве годовалого ребёнка, сообщила пресс-служба столичного СК. Вечером 31 декабря во время купания девушка насильно удерживала девочку под водой, а потом вместе с бабушкой малышки спрятала тело в коляске на балконе.
Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая утопила дочь в ванной и вынесла на балкон. Видео © Прокуратура Москвы
"Черёмушкинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СК.
Ванна, в которой утонула годовалая девочка в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Ранее Лайф сообщал, что на балконе одной из квартир жилого дома в Москве было найдено тело годовалой девочки. Бабушка погибшей девочки заявила, что та захлебнулась, когда купалась. Родственница сообщила о трагедии знакомому, который и связался с правоохранителями.