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4 января, 11:53

Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая убила дочь и спрятала на балконе

Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая призналась в убийстве годовалого ребёнка, сообщила пресс-служба столичного СК. Вечером 31 декабря во время купания девушка насильно удерживала девочку под водой, а потом вместе с бабушкой малышки спрятала тело в коляске на балконе.

Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая утопила дочь в ванной и вынесла на балкон. Видео © Прокуратура Москвы

"Черёмушкинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СК.

Ванна, в которой утонула годовалая девочка в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Ванна, в которой утонула годовалая девочка в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Ранее Лайф сообщал, что на балконе одной из квартир жилого дома в Москве было найдено тело годовалой девочки. Бабушка погибшей девочки заявила, что та захлебнулась, когда купалась. Родственница сообщила о трагедии знакомому, который и связался с правоохранителями.

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Прокуратура Москвы

Александра Мышляева
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