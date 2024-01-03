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3 января, 19:32

В Москве 17-летняя мать утопила годовалую дочь в ванне, оставив тело на балконе

Ванна, в которой утонула годовалая девочка в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Ванна, в которой утонула годовалая девочка в Москве. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

На балконе одной из квартир жилого дома в Москве найдено тело годовалой девочки. По предварительной версии, она захлебнулась, когда купалась. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

"На балконе квартиры жилого дома в проезде Карамзина обнаружено тело малолетнего ребёнка — девочки 2022 года рождения. Точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", сказано в публикации.

Бабушка погибшей девочки заявила, что та захлебнулась, когда купалась. Тогда пожилая женщина и мать ребёнка решили убрать тело погибшей на балкон. Родственница сообщила о трагедии знакомому, который и связался с правоохранителями. Маме годовалой девочки 17 лет, и у неё есть ещё один малолетний ребёнок.

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По данным Следственного комитета, позже мать утонувшей девочки заявила, что она осознанно утопила дочь в ванне. Следователи расследуют обстоятельства трагедии.

"Мать ребёнка доставлена в подразделение столичного СК. В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась. В ближайшее время подозреваемая будет задержана", — сообщили в ведомстве.

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Юрий Лысенко
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